Jarbas Vasconcelos diz na tribuna que Minc é 'bobo da Corte'

Em discurso feito nesta quarta-feira, 2, no plenário do Senado, Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) reagiu duramente à acusação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, de que na sua gestão como governador aprovou um "acordo imoral" que permitiu o desmatamento por usinas de açúcar de Pernambuco, multadas pelo Ibama em R$ 120 milhões. Chamou Minc de "o mais novo aloprado do governo federal" e de "bobo da corte". "Tenho verdadeira ojeriza, completo nojo dos populistas, dos bobos da corte que se divertem atacando a honra alheia. Este é o caso do sr Minc, que tem mais vocação para animador de auditório do que para ministro de Estado. Para compensar suas deficiências morais e de gestão, o sr Minc optou pelos factóides populistas", assinalou Jarbas Vasconcelos. Declarou que o acordo com os usineiros foi feito no atual governo de Pernambuco, de Eduardo Campos, do PSB, aliado do governo federal, por meio do Termo de Compromisso agroindustrial 6.132, firmado em setembro de 2007. Segundo o senador, o ministro do Meio Ambiente fez "acusações mentirosas e caluniosas". Minc convocou entrevista coletiva ontem para anunciar a multa do Ibama a 24 usinas de Pernambuco por terem desmatado, sem licença ambiental, até as margens dos rios para o plantio de cana-de-açúcar, destruindo, segundo ele, cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica.