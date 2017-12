Japão afirma que continuará fazendo parte de Kyoto

O Japão voltou a anunciar ontem em Durban que não participará de um segundo período de compromisso do Protocolo de Kyoto (a primeira fase encerra em 2012). Mas diz que não deixará de fazer parte do tratado e que continuará agindo para reduzir suas emissões.

Os japoneses defendem um único tratado com valor jurídico que inclua todos os maiores emissores, como os Estados Unidos e a China, que hoje não têm metas obrigatórias de cortar emissões em Kyoto.

Os negociadores chineses disseram que, após a tragédia de Fukushima, pretendem reduzir a dependência do país em energia nuclear - que não provoca emissões de gases-estufa. O país conta com 54 usinas nucleares. Para substituir a energia nuclear, o Japão estuda fazer um mix de outros tipos de energia.

O embaixador brasileiro André Corrêa do Lago reforçou a grande divisão entre os países desenvolvidos na negociações e também nas diferenças entre os países em desenvolvimento, agrupados no chamado G77+China.

"Os países desenvolvidos nunca estiveram tão divididos. Você vê os EUA fora de Kyoto, Canadá ao que parece anunciando que vai sair de Kyoto, o Japão que não quer o segundo compromisso, mas quer ficar em Kyoto. E a União Europeia disposta a ficar em Kyoto", explica.

Já no G77, países como o Brasil defendem que o segundo período de Kyoto vá até 2020. Enquanto outros países, principalmente as ilhas, gostariam que o segundo período fosse só até 2017, pois querem maior ambição no futuro para evitar que desapareçam com o aumento do nível do mar.