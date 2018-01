Japão adia esquema de negociação de emissões de gases O Japão adiou nesta terça-feira planos de criar um esquema nacional de negociação de emissões de gases do efeito estufa, cedendo a poderosos grupos empresariais que alertaram para perda de empregos, já que competem com rivais no exterior que não precisam cumprir tantos regulamentos relacionados ao clima.