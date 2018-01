Jabuti pode ser o mais velho animal terrestre

Duas fotos tiradas com um intervalo de mais de cem anos indicam que o jabuti gigante Jonathan, habitante do arquipélago britânico de Santa Helena, no sul do Atlântico, tem 175 anos de idade - o que o tornaria o animal terrestre mais velho do planeta. Foto: BBC Jonathan em 1900 Originário das ilhas Seicheles, o animal chegou em Santa Helena em 1882, quando já tinha cerca de 50 anos de idade. Jonathan foi fotografado pela primeira vez em 1900, quando tinha cerca de 70 anos de idade. A nova foto foi tirada recentemente, nos jardins do governador de Santa Helena, onde o jabuti continua morando. Foto: BBC Jonathan em 2008 De acordo com habitantes locais, Jonathan ainda tem energia para posar para fotografias de turistas e copular freqüentemente com as três jabutis fêmeas da ilha. A tartaruga Harriet era apontada como o animal terrestre mais velho do mundo. Harriet morreu em 2005, aos 175 anos de idade, na Austrália. Jabutis e tartarugas são considerados símbolos de longevidade em algumas culturas. Freqüentemente, os animais vivem mais de 150 anos. O réptil do gênero que se tem registro de que tenha vivido por mais tempo foi a tartaruga Tu'I Malila, que morreu em 1965, aos 188 anos de idade.