Itu-SP faz campanha para reduzir uso de sacola plástica

Pesquisa feita em 2009 pelo promotor de justiça do Meio Ambiente, Amauri Chaves Arfelli, mostrou que o consumo na cidade é de 800 sacolas plásticas por habitante durante o ano. om população de 160 mil moradores, Itu tem um consumo anual de 128 milhões de sacolas. "Sabemos que uma grande parte vai para o meio ambiente, causando a poluição do solo, dos rios e do ar", disse.

Ele considera que esse é um hábito de consumo não consciente, que pode ser mudado por um processo de conscientização. "A população de Itu pode dar o exemplo de cidadania, reduzindo e, quem sabe, abolindo o uso de sacolas plásticas."

Para incentivar a população a adotar o consumo consciente, supermercados que aderirem ao programa distribuirão gratuitamente sacolas duráveis ou retornáveis nessas duas datas. Os estabelecimentos comerciais assinarão acordo com o Ministério Público com fixação de metas a serem cumpridas no prazo de 12 a 24 meses para reduzir o uso de sacolas plásticas.

De acordo com o promotor, cada supermercado adotará livremente medidas internas com esse objetivo e divulgará aos consumidores. "Pode ser a cobrança por sacola plástica utilizada, substituição por caixas de papelão ou embalagens biodegradáveis, até mesmo descontos por sacola plástica não utilizada", sugere.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As escolas participam desenvolvendo projetos sobre o tema. Grupos de alunos já se dispuseram a fazer campanhas em estabelecimentos próximos da unidade escolar e avaliar a eficácia das medidas adotadas. Os resultados do programa deverão ser apresentados durante seminário com a participação dos envolvidos.