Itália promove dia sem automóvel para combater a poluição

Ao todo, 169 localidades do norte da Itália, entre estes Milão e Turim, realizaram neste domingo, 28, o dia sem automóvel. Só foi permitida a circulação de veículos aos participantes da Semana da Moda de Milão, aos políticos em campanha eleitoral e aos torcedores do jogo Milão e a Atalanta.

Das 10h às 18h, no horário local, ao invés de carros as ruas se encheram de bicicletas e pessoas caminhando. A adesão, no entanto, foi inferior à expectativa.

A ideia de um domingo sem automóveis partiu dos prefeitos de Milão e Turim, Letizia Moratti e Sergio Chiamparino, para combater o alto nível de poluição nas duas capitais e em muitos outros povoados da região.

No caso de Milão, há mais de meio mês a população convive com um ar acima do limite de alerta fixado pela União Europeia na emissão de partículas poluentes, o que podem causar asma, problemas cardiovasculares, câncer de pulmão e até a morte prematura.

Para acabar com a fama de Milão de "cidade do nevoeiro", Moratti não descarta endurecer o imposto para os veículos mais poluentes que entrem no centro histórico e é aplicado nas cidades há dois anos, o chamado "ecopass".

Centenas de multas foram aplicadas neste domingo só em Milão para os motoristas que desrespeitaram a proibição.