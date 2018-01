Istambul sedia conferência de luta contra a desertificação

Istambul sediou nesta segunda-feira, 3, a inauguração da 7ª conferência para a aplicação da Convenção das Nações Unidas contra a Desertificação, um fenômeno global que custa ao mundo 32,7 bilhões de euros por ano. O ministro do Meio Ambiente da Turquia, Veysel Eroglu, disse no discurso de abertura do encontro que a desertificação é um "risco comum que provoca pobreza, emigração, desemprego e escassez de comida e segurança e que toda a humanidade deve tomar medidas conjuntas". O ministro turco se referiu às informações das Nações Unidas ao avaliar em 32,7 bilhões de euros anuais os prejuízos que representam o avanço do deserto e já garantiu que 193 países assinaram a Convenção para lutar contra este fenômeno e garantir um desenvolvimento sustentável. Eroglu disse que a Turquia é um dos países que sofrem este processo e que está participando ativamente de todos os esforços contra este problema. Segundo informações da ONU, a desertificação ameaça 1,2 bilhão de pessoas de 110 países do mundo. A reunião de Istambul, aberta até o próximo dia 14, é a sétima reunião na qual será analisada a aplicação da Convenção contra a Desertificação, um documento aprovado em 1994 e cujo objetivo é reunir esforços na luta contra este problema meio ambiental.