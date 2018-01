Islândia aumenta cota de caça de baleias para próximos 5 anos

As autoridades islandesas autorizaram a partir de 2009 a caça de 150 exemplares anuais de baleia fin e outros tantos de baleias minke durante os próximos cinco anos, informou nesta quarta-feira, 28, a emissora Rádio da Islândia. Veja também: Austrália nega acordo com Japão para limite da caça às baleias Austrália descarta ação legal pelo fim da caça às baleias Ambientalistas querem ação legal contra baleeiros japoneses A cota permitida no ano passado era de 9 de baleias fin e de 40 baleias minke. O ministro de Pesca Einar Gudfinnsson justificou a decisão apelando para as recomendações do Instituto de Pesquisas Marinhas da Islândia. O governo islandês de coalizão entre conservadores e social-democratas renunciou há dois dias, por causa dos protestos contra sua gestão durante a crise econômica que atinge o país.