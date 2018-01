Irã oferece ajuda contra vazamento de petróleo no Golfo do México

Uma empresa estatal iraniana ofereceu nesta segunda-feira, 3, sua ajuda para impedir que a grande mancha de petróleo que está se aproximando da costa dos Estados Unidos, inimigo de longa data da República Islâmica, cause um "desastre ecológico."

Haidar Bahmani, diretor-executivo da Companhia Nacional de Perfuração de Petróleo do Irã, disse que a empresa estava disposta a oferecer assistência no combate ao vazamento no Golfo do México, informou o Ministério do Petróleo em seu site na internet.

Desde que a plataforma petrolífera Deepwater Horizon explodiu e afundou no mês passado, causando 11 mortes, centenas de milhares de litros de petróleo bruto tem sido expelidos para o Golfo, ameaçando a vida selvagem e as praias.

"Nossos especialistas da indústria do petróleo podem frear o vazamento da plataforma no golfo do México e prevenir contra um desastre ecológico naquela parte do mundo", disse Bahmani, sem fornecer maiores detalhes.

O Irã, quinto maior exportador de petróleo bruto, está sob sanções dos EUA e da ONU por seu desenvolvimento nuclear que o Ocidente suspeita ter como objetivo a construção de bombas. Teerã rejeita a acusação.