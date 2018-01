Ipês em flor em São Paulo: espetáculo está no fim

As folhas verdes começam a cair e a copa se faz toda colorida, como um grande buquê. O encanto que os ipês exercem vem da exuberância dessa floração integral, que proporciona um belo visual à cena paulistana.

São originárias de El Salvador, na América Central, as árvores de flores cor-de-rosa que colorem São Paulo. E são os últimos diasdoanoparacontemplarum ipê florido.

Do gênero Bignoniaceae, o ipê tem mais de uma centena de variações nativas. Os que atualmente estão vistosos pela cidade,chamados ipês-de-el-salvador (Tabebuiapentaphylla), têm praticamente as mesmas características que os amarelos, brancos e roxos: as típicas flores em forma de trombeta.“O ipê-de-el salvador costuma florescer com as folhas nas árvores, mas neste ano a floração foi mais forte”, diz a bióloga Lucia Rossi, do Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

O inverno seco e quente deste ano favoreceu o espetáculo, explica Juliana Gatti Pereira, da Árvores Vivas, empresa que, entre outras atividades, promove o Passeio Verde, para conhecer árvores. Designer por formação, ela se apaixonou pelo assunto há quatro anos. Foi estudar Botânica na USP, fez curso de

paisagismo e jardinagem. “Só percebemos as árvores quando estão no momento de floração. Precisamos despertar o olhar para nossa natureza.”

Para os paulistanos, os ipês são um presente contra o cinza. “Vejo muito no interior, mas em São Paulo parece mais bonito porque se destaca do resto”, diz a atendente Adeide Rosa, de 32 anos, quetrabalha na frente da Praça Luiz Carlos Mesquita, na zona oeste, onde dez ipês pintam de rosa o ambiente.

No primeiro semestre, a região da Sé recebeu 400 ipês. O plantio é parte da compensação ambiental da Marginal do Tietê. Para contemplar os ipês floridos, Juliana dá a dica. “Na cidade, os cemitérios são os locais mais interessantes porque são abertos e também tranquilos.”

DE FLOR EM FLOR

Ipê-roxo-de-bola (Handroantus impetiginosus) – Floração em meados de junho e começo de julho.

Ipê-amarelo-cascudo (Handroantus chrysotrichus) – Entre agosto e setembro, comum na arborização de calçadas na cidade.

Ipê-branco (Tabebuia roseoalba) – Floresce em setembro e é o que mais se beneficia do tempo quente.

Ipê-de-el-salvador (Tabebuia pentaphylla) – Tem o auge da floração em outubro. Não costuma perder todas as suas folhas nesse período.