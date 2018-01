Investimento ambiental da Petrobrás cresce 26% em 2010

Em seu relatório de sustentabilidade que será publicado neste mês, a Petrobrás anuncia um investimento ambiental de R$ 2,4 bilhões em 2010, um aumento de 26%, ou R$ 457 milhões, em relação aos recursos investidos em 2009. Esse total inclui gastos com processos operacionais e apoio a projetos ambientais. Na área de mitigação de mudanças climáticas, a estatal prevê investimentos de US$ 1,2 bilhão em projetos para o período de 2010 a 2015. Desse total, US$ 200 milhões serão aplicados em pesquisa e desenvolvimento. / AFRA BALAZINA, ANDREA VIALLI e REJANE LIMA, com AGÊNCIAS