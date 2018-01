Invasão de tarântulas assusta cidades australianas

Uma súbita invasão de tarântulas está assustando os moradores das cidades de Bowen e Townsville, em Queensland, na Austrália.

Os aracnídeos, considerados a maior espécie de aranhas na Austrália e conhecidos também como pela capacidade de caçar e comer pássaros, costumam viver ao ar livre, mas estão entrando em casas e se instalando principalmente nos banheiros.

Brendan Stent, da Associação de Tarântulas da Austrália, disse em entrevista ao jornal Townsville Bulletin que o número fora do comum dos animais nessas cidades se deve a uma combinação das chuvas fora de época com a temporada de acasalamento das aranhas.

Macho segue a fêmea

"As fêmeas se abrigam dentro das casas primeiro, e logo os machos também vão. Não é comum ver tantas assim mas, devido às chuvas, elas não sabem o que fazer, então entram para procurar abrigo e comida", disse a controladora de pestes de Bowen, Debra Geiszler, à BBC Brasil.

No entanto, Geiszler disse que as aranhas não permanecem nas casas, pois estão sempre em movimento.

Apesar de não ser letal em humanos, o veneno da picada de tarântula pode ameaçar a vida de cães e gatos.

"As aranhas mais maduras podem atacar (humanos) e, como resultado, causar vômito por algumas horas", disse ela.

Mesmo sendo comum em algumas cidades de Queensland, Geiszler disse que as pessoas costumam se assustar ao vê-las devido à aparência agressiva. "Nessa temporada, temos recebido bastante telefonemas para retirá-las das casas."

Não apenas as tarântulas, mas todos os tipos de aranhas são consideradas pestes na região. "Se alguém telefona, nós imediatamente vamos remover as aranhas mas, infelizmente, as pessoas as matam antes, porque ficam com medo".

"Nós sugerimos que as pessoas que trabalham em jardins usem luvas, roupas e sapatos apropriados para prevenir qualquer mordida dos aracnídeos", acrescentou.