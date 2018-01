Instituto ligado à Oi lança edital ambiental

O Instituto Oi Futuro, ligado à empresa de telefonia Oi, lança nesta terça (14) o seu primeiro edital para financiamento de projetos na área de meio ambiente.

O vice-presidente do instituto, George Moraes, dá mais detalhes.

● Qual o perfil de projetos de meio ambiente que vocês pretendem financiar?

Buscamos projetos de entidades sem fins lucrativos, como ONGs e grupos de pesquisadores. A ideia é valorizar os heróis anônimos em todo o País que trabalham com meio ambiente e que tenham engajamento

social. Também buscamos projetos com foco em educação para a sustentabilidade. Queremos esse casamento entre ambiental, social e educacional.

● Quanto será investido?

A estimativa será investir entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões. Para essa primeira etapa, a expectativa é recebermos 500 inscrições. Não temos um número exato de projetos a ser escolhidos. Vai depender da qualidade e da abrangência dos projetos.

● Como está definido o cronograma para as inscrições?

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 14 de dezembro no site oifuturo.org.br/meioambiente2010. A

previsão é de que os projetos sejam escolhidos dentro de um prazo de 70 dias. Os vencedores serão anunciados em fevereiro de 2011.