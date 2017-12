Instituto Butantan terá Semana do Meio Ambiente

O Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em parceria com a Rádio Eldorado, realiza programação especial em homenagem à Semana do Meio Ambiente neste final de semana, entre 11 e 13 de junho.

O evento que ocorre desde 2007 é voltado a refrear o processo de degradação ambiental. "Esse evento nos faz refletir sobre a preservação dos nossos recursos naturais" diz Otávio Mercadante, diretor do Instituto Butantan.

Nos três dias de programação está a palestra sobre Biodiversidade no século 21 do professor Otavio Marques, pesquisador do Instituto Butantan, diretor do Laboratório de Ecologia e Evolução e professor da Universidade de São Paulo.

Os dias 12 e 13 prometem agradar a criançada, no Centro de Difusão Científica haverá oficina de reciclagem com a artista Denise Mennella, exposição e sessões de cinema com as animações 3D da Expedição Butantan e os desenhos da série Guardiões da Biosfera que contemplam filmes com a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal produzidos pela Magma Cultural.

No auditório do Museu Biológico às 15h no sábado e no domingo, a grande surpresa do evento será um show de teatro com a turma Criança Ecológico. Uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o grupo quer despertar nos jovens a consciência ambiental. Os personagens Bob Água, Frida flor, Fred Fauno, Nica Valente e Max Limpo desenvolvem, de forma animada, questões sérias como a preservação do planeta e lutam contra as ações de Dick Poluição e Poli Vigarista.

Além disso, o Instituto Butantan conta com três museus com exposições permanentes, o Museu Biológico, com seu famoso acervo vivo de cobras brasileiras, o Museu de Microbiologia e o Histórico.

O evento é gratuito e aberto ao público. No domingo somente os museus cobrarão ingresso, no valor de R$ 6 para adultos. O Butantan funciona de terça a domingo das 9h às 16h30 e fica na Avenida Vital Brasil, 1.500, bairro do Butantã, zona oeste da capital.

Confira a programação:

11 de junho

-8h30: Recepção e cadastramento

-9h- Abertura:

Dr. Otavio Azevedo Mercadante – Diretor do Instituto Butantan

Dr. José Guedes – Presidente da Fundação Butantan

Sra. Mírian Chaves – Diretora da Rádio Eldorado

Sra. Jussara Goyano – Editora – Chefe da Revista GEO no Brasil

-10h- Palestra: Desafios do Homem Frente à Biodiversidade, com Felipe Pedrazzi, biólogo e professor da PUC-SP

-12h – Palestra: Conservação de serpentes, com o professor Otávio Marques

12 e 13 de junho:

-9h às 16h: Exposição Itinerante: Criança Ecológica

-9h às 16h: Distribuição de sementes e manual informativo na bilheteria do parque

-9h às 11h: Oficina de reciclagem

-15h: Apresentação da turma Criança Ecológica no Auditório do Museu Biológico

-Das 10h às 16h, nas horas cheias: Cinema 3D no Centro de Difusão Científica

Mais informações:

http://www.butantan.gov.br