Instituto Butantan quer escolher nome de filhote de jararaca

SÃO PAULO - O Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, quer que o público escolha o nome de uma cobra jararaca-ilhoa. O filhote é o mais novo integrante do Museu Biológico.

Segundo a organização, as pessoas poderão escolher entre Aureo, Fiuk, Homer, Jack, Neymar e Yubá. Para votar, é necessário acessar o site do órgão. A votação vai até o dia 26 de junho e o resultado será anunciado no dia 1º de julho, data em que o animal será batizado.

O filhote é fruto da terceira ninhada de pais nascidos no Biotério de Viperídeos para Experimentos do Laboratório de Herpetologia do Butantan, e tem nove irmãozinhos. A jararaca ficará exposta no Berçário do Museu, espaço reservado para filhotes nascidos no Butantan, que também abriga as espécies piton indiana, suaçuboia e jiboia.

Segundo o órgão, a jararaca-ilhoa é uma espécie exclusiva da Ilha da Queimada Grande, em Itanhaém, no Litoral sul de São Paulo. O animal faz parte das listas oficial de espécies da fauna ameaçada de extinção do Estado e do Brasil.

SERVIÇO:

O Museu Biológico do Instituto Butantan funciona de terça a domingo, das 9h às 16h30. A entrada custa R$ 6. Estudantes pagam R$ 2,50. Crianças até sete anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais não pagam. O Instituto Butantan fica na Avenida Vital Brasil, 1.500.