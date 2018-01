Inseminação artificial e resgate de ave são trunfos para a preservação

Outra iniciativa bem-sucedida envolve a inseminação artificial de gatos-do-mato-pequenos e da jaguatirica. Nos próximos anos, alguns desses animais podem ser reintroduzidos na natureza.

"O trabalho com fauna foi recomeçado em 1987. Até então havia animais, mas não existia a proposta de reproduzir espécies ameaçadas", diz o veterinário Wanderlei de Moraes. Na faixa de proteção do reservatório, nas reservas e nos refúgios da margem brasileira do lago há 44 espécies de mamíferos, 305 de aves e 37 de répteis.

Além disso, para se integrar à proposta da criação de um corredor de biodiversidade nas fronteiras do País com o Paraguai e a Argentina, foi reconstituída a ligação verde entre a faixa de proteção do reservatório e o Parque Nacional do Iguaçu.