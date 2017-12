Inpe detecta queda de 20% no desmatamento, diz MMA

"Os dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectaram uma diminuição de 20% no índice de desmatamento da Amazônia" no mês de junho, afirmou a Assessoria de Comunicação do Ministério do Meio Ambiente, em nota na qual anuncia para esta terça-feira, às 15 horas, uma entrevista coletiva em que o ministro Carlos Minc comentará o assunto. Veja o histórico do desmatamento Os dados relativos ao desmate são captados para o Inpe, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter). De acordo com o Inpe, o desmatamento na Amazônia em maio somou 1.096 quilômetros quadrados, o que significou uma redução de 2,4% em relação ao que foi registrado em abril, quando a floresta perdeu 1.123 quilômetros quadrados. O Inpe divulgou os dados de maio no dia 15 de julho, com mais de duas semanas de atraso. Na ocasião, noticiou-se que os números do Inpe tinham sido retidos pelo Casa Civil.