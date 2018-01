Inmet registra baixa umidade do ar em Brasília

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou na manhã desta terça-feira (12) baixos índices de umidade relativa do ar na capital federal. A umidade relativa do ar prevista para o período da tarde varia de 20% a 25%.

Segundo a meteorologista do Inmet Odete Chiesa, a situação da baixa umidade do ar em Brasília é considerada critica. “A umidade do ar aqui [Brasília] é critica e prejudicial à população. Nas horas mais quentes a umidade fica abaixo de 30%. É importante que a sociedade, nestas horas mais quentes, que acontecem no período da tarde, das 14h às 16h, beba muita água e evite se expor ao sol”, disse.

Segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), índices de umidade relativa do ar entre 20% e 30% devem ser considerados estado de atenção; entre 12% e 20%, estado de alerta; e inferiores a 12%, alerta máximo.

A Defesa Civil do Distrito Federal alerta para alguns cuidados básicos neste período de seca: ingerir de 5 a 8 copos d´água por dia, evitar se expor ao sol no período da tarde [o período considerado mais crítico] e usar protetor solar.

O Inmet prevê até a próxima sexta-feira (15) temperatura máxima de 27 ºC e mínima de 13ºC.