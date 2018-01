Iniciativa privada lança campanha pelo Rio Pinheiros

SÃO PAULO - Um grupo de publicitários lança nesta quinta-feira, 21, uma campanha pela despoluição do Rio Pinheiros, entre as zonas sul e oeste de São Paulo. O objetivo é trazer a limpeza do rio de volta à pauta da cidade, engajando a população, as empresas e a sociedade civil para discutir com gestores a elaboração de um projeto que devolva o Pinheiros saudável à cidade.

“Sabemos que há diversos projetos para recuperar o Pinheiros e que há condições técnicas para viabilizá-los. O que falta é engajamento. Queremos unir os diferentes atores da sociedade em nome do interesse comum, que é ver o rio novamente saudável”,explica o coordenador da ação, Marcelo Reis, copresidente da agência Leo Burnett Tailor Made.

Reis e outros quatro publicitários tomaram a iniciativa da campanha, batizada de #VoltaPinheiros. O financiamento até agora tem sido feito por parcerias com empresas e entidades, além de recursos próprios.

Natural de Belo Horizonte, Reis explica que um dos motivos para a iniciativa foi a triste experiência do Rio Arrudas, na capital mineira, cuja destruição e sepultamento ele testemunhou. “Quando vamos nos mobilizar por algo público que não seja partidário ou político? Nós brasileiros olhamos muito para o privado e pouco para o coletivo. Temos de melhorar nosso engajamento social e sermos mais proativos”, afirma.

A data de lançamento, 21 de setembro, quando se comemora o Dia da Árvore, foi escolhida para se associar a diversas ações relacionadas a meio ambiente e ecologia. O foco inicial da campanha são parcerias com escolas públicas e privadas, a fim de envolver os alunos.

“O Rio Pinheiros deixou de ser um privilégio da cidade, para se tornar um incômodo para todos. E o pior é que nos acostumamos com isso. Mas precisamos reverter esta situação, começando por quem mais terá chance de aproveitá-lo. As crianças vão fazer com que os pais se interessem por esse problema. É esse círculo virtuoso que queremos iniciar”, diz Reis.

Rede. Já foram fechadas parcerias com os colégios Tide Setubal, Dante Alighieri, Visconde de Porto Seguro e Santa Cruz, segundo o coordenador. Ao longo da semana, as escolas realizam palestras, eventos, atividades, entre outros projetos com o objetivo de engajar as crianças sobre a importância da limpeza do Rio Pinheiros.

Uma das ações previstas é uma palestra do cônsul alemão sobre a despoluição do Rio Elba, na Alemanha. Foram também criados projetos relacionando o Pinheiros à Amazônia, miniprogramas de rádio e games com soluções para o tema.

Entre os parceiros da campanha estão o músico e ator Thaíde, o cantor Jairzinho, as atrizes Tania Khalil e Gabriela Duarte, a jornalista Mariana Godoy e a fotógrafa Marina Klink. Eles produziram dois vídeos que serão usados para divulgar a campanha. “Diariamente, uma imensa parcela da população passa pelo Rio Pinheiros e até esquece que ali existe um rio de verdade”, diz o texto de divulgação da iniciativa.