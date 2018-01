Ingressos à venda a partir de 13 julho para festival sustentável

Foram divulgados os locais e as datas de venda dos ingressos para o SWU Music and Arts Festival, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de outubro na Fazenda Maeda, em Itu, interior de São Paulo. O SWU - Começa com Você é um movimento pela sustentabilidade nas pequenas atitudes.

Além dos shows confirmados das bandas internacionais Linkin Park, Dave Matthews Band, Pixies e Incubus, o evento que espera reunir 300 mil pessoas vai trazer ao todo cerca de 60 atrações, como uma mostra de arte sustentável e um Fórum de Sustentabilidade. A ideia é fazer um evento nos moldes dos festivais ingleses, onde as pessoas acampam durante alguns dias no próprio local, em área reservada para camping. Na fazenda Maeda serão disponibilizadas 8 mil barracas, banheiros químicos e chuveiros para os participantes.

A venda acontece do dia 13 de julho até o dia 22 de julho no Estacionamento do Ginásio do Ibirapuera e de 23 de julho a 11 de outubro no Made in Brazil Ibirapuera. Estes dois pontos de venda garantem ingresso sem taxa de conveniência. Durante todo o período serão vendidos ingresso pelo site Ingresso Rápido.

Abaixo, veja o endereço dos pontos de venda sem taxa de conveniência.

De 13 a 22 de julho:

Estacionamento do Ginásio do Ibirapuera

Rua Manoel da Nóbrega, 1.361 – Paraíso, São Paulo

Todos os dias, das 10h às 19h.

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard, Aura) e débito (Redeshop e Visaelectron).

Abertura das vendas no dia 13 de julho, a partir das 8h30

De 23 de julho a 11 de outubro:

Made in Brazil Ibirapuera

Al. Dos Jurupis, 1.601 – Moema – São Paulo SP

Segunda a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 14h às 19h30.

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard, Aura) e débito (Redeshop e Visaelectron).

* Alice Lobo é jornalista e escreve no blog Verdinho Básico.