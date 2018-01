Inglês se finge de morto para escapar de ataque de elefante

O inglês Jonathan Sykes, ferido por um elefante, se fingiu de morto para escapar do ataque durante férias no Quênia.

Sykes, de 24 anos, estava acompanhado de um guia e outros oito turistas, quando o animal atacou.

Quando foi pego pelo elefante, disse ele, "me joguei e me enrolei em posição fetal, esperando que ele me deixasse em paz".

Durante o ataque, o elefante feriu a perna de Sykes, que perdeu mais de dois litros de sangue.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sykes havia acabado de chegar ao acampamento quando o guia sugeriu a ele e outros turistas que fossem ver o elefante, que estava ali perto.

Eles viram o animal, que em seguida desapareceu nos arbustos.

"Começou um barulho atrás dos arbustos e ele veio correndo para fora, basicamente me atacando", disse Sykes.

"Foi muito estranho, várias decisões foram tomadas em minha cabeça muito rápido", diz ele.

"Decidi correr para o lado e comecei a correr em zigue-zague porque, como o elefante é maior, não pode se virar tão rápido com um humano."

Os elefantes podem chegar a velocidade de até 40 km por hora e Sykes disse que o animal o alcançou depois de correr cerca de 20 metros.

Sykes precisou levar vários pontos na perna e ainda tem que andar com a ajuda de muletas, mas segundo os médicos, deve se recuperar totalmente.

"Não posso culpar o elefante pelo que ele fez", disse ele. "Só não vou chegar tão perto deles no futuro." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.