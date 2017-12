Informação além do rótulo no supermercado

Os consumidores agora poderão ter acesso a informações sobre frutas e hortaliças in natura que não estão escritas nas gôndolas dos supermercados, nem nas embalagens dos produtos. Trata-se do Serviço Além do Rótulo, que entrou em operação nesta terça-feira com a instalação do primeiro terminal de consulta no Hipermercado Extra, Asa Norte, em Brasília.

O programa é uma parceria entre a Embrapa, o Grupo Pão de Açúcar, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e oferece ao consumidor informações intrínsecas aos alimentos (propriedades nutricionais, qualidade e segurança) e extrínsecas (políticas públicas, contaminações, fraudes, alertas, sustentabilidade ambiental e agrotóxicos).

“Isso é de interesse da população e se trata de um serviço de grande utilidade. Seria o melhor dos mundos se tivéssemos informações adicionais àquelas que cabem nos rótulos para todos os produtos”, comenta a bióloga e especialista em regulação e vigilância sanitária Daniela Macedo Jorge, da Anvisa.

Todas as informações foram organizadas num software conhecido como Árvore do Conhecimento, que é continuamente atualizado com novos conteúdos.

No Hipermercado Extra, o primeiro a abraçar o projeto, o consumidor tocará na tela do terminal para obter a informação que deseja. Mas se quiser, poderá fazer isso também em casa via internet (www.alemdorotulo.com.br). O conteúdo estará disponível na web logo após o lançamento.

“Por meio das parcerias, o Serviço tem potencial para estar presente em mais de 80 mil lojas de supermercados filiados a Abras. A instalação do terminal num espaço público é o primeiro passo dessa escalada”, afirmou o pesquisador e coordenador do Serviço, Fénelon do Nascimento Neto, da Embrapa Agroindústria de Alimentos.