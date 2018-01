Inea inicia retirada de óleo de navio naufragado

O navio cargueiro Angra Star, que pertence à Frota Oceânica e Amazônica S/A, está parcialmente submerso na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, desde a semana passada. A embarcação estava abandonada, foi saqueada e acabou naufragando.

O navio chegou ao fundo do mar, mas, como a área oceânica em que ele está é rasa, parte continua acima do nível da água. Embora não transportasse óleo, a embarcação contém grande quantidade de óleo combustível e lubrificante, cujo vazamento pode causar um desastre ambiental na baía.

Wilton Junior/Estadão

Cargueiro está encalhado, com tanques cheios de óleo

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria Estadual do Ambiente, notificou a empresa dona da embarcação para que providenciasse a retirada do óleo, mas isso não foi feito. Ontem foram colocadas bóias para demarcar a área do navio, e na tarde de hoje o Inea e outros órgãos promovem uma operação para retirar o óleo.