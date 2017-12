Indústrias, refinarias e termoelétricas terão de reduzir emissões

Indústrias, refinarias de petróleo, termoelétricas a gás e óleo e até fábricas de cimento que entraram em operação antes de 2007 terão que reduzir suas emissões de poluentes aos níveis adotados para as novas plantas. Os prazos para a adequação variam de 5 a 15 anos, conforme a atividade, mas em alguns casos as exigências terão aplicação imediata.

A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) em sua reunião ordinária na quinta-feira (24), em Brasília.

Para o gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Rudolf Noronha, a resolução incorpora ao universo já regulamentado pelo Conama uma parcela significativa das chamadas fontes fixas de emissão de poluentes na atmosfera. "É um ganho expressivo, já que estes setores operam praticamente sem limites de emissão", afirma.