Indústria têxtil lança indicadores de desempenho ambiental

O Sindit ê xtil (Sindicato da Ind ú stria T ê xtil de São Paulo) lan ç ou este m ê s seu manual de indicadores de desempenho ambiental. O objetivo é fazer com que as empresas passem a adotar crit é rios de produ çã o mais sustent á veis. Os indicadores escolhidos pelo Sindit ê xtil foram: á gua consumida, á gua reutilizada, energia, carga org â nica, gera çã o total de res í duos e res í duos recicl á veis.

"Para chegar a esses indicadores levamos cerca de dois anos. Mas a ind ú stria t ê xtil paulista é pioneira em produ çã o mais limpa. J á nos anos 90 n ó s topamos participar de um programa piloto junto à Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de S ã o Paulo. Os t é cnicos da Comapnhia passaram semanas dentro de algumas f á bricas para mapear onde se consumia mais energia, mais á gua, onde se gerava mais res í duo. Fomos, por aasim dizer, as 'cobaias', logo que se come ç ou a falar seriamente em produ çã o mais limpa", relembra Eduardo San Martin, Coordenador de Meio Ambiente do Sindit ê xtil.

A metodologia escolhida pelo Sindit ê xtil foi a cria çã o de quatro categorias para medir o consumo de recursos dos processos produtivos: prepara çã o e fia çã o de fibras t ê xteis, tecelagem sem tinturaria, tecelagem com tinturaria e acabamento em fios, tecidos e artefatos t ê xteis.

"Mandamos question á rios para todas as empresas afilidas ao sindicato sobre o consumo de á gua, de energia e a gera çã o de res í duos. Em cada indicador, para cada categoria, chegamos a um intervalo de consumo, com um valor m í nimo e um m á ximo. Quanto mais pr ó xima do menor valos a empresa estiver, mais limpa sua produ çã o", explica San Martin.

O engenheiro de seguran ç a do trabalho e meio ambiente da Coats Corrente, M á rio Rodrigues, ap ó ia a iniciativa, e afirma que produzir de maneira mais limpa tamb é m significa, em muitos casos, reduzir os custos de produ çã o.

"A Coats Corrente é a pioneira na utiliza çã o de á gua de re ú so para aplica çã o industrial. Fazemos isso desde 1997. Como nossa f á brica fica perto da esta çã o de tratamento da Sabesp, constru í mos toda a canaliza çã o da esta çã o at é a sede. Reduzimos em cerca de 80% nosso custo com á gua", explica Rodrigues.

N ã o por acaso, o melhor desempenho da empresa é justamente no indicador " á gua consumida": 190 m ³ por tonelada de produto. O intervalo previsto pelo Sindit ê xtil na categoria à qual pertence a empresa (tecelagem com tinturaria) vai de 20m ³ a 300 m ³ por tonelada de produto.

"Precisamos agora trabalhar para melhorar outros indicadores, como o consumo de enregia, que est á pr ó ximo do limite m á ximo - consumimos 4.600 kw/hora por tonelada de produto e o teto na nossa categoria é de 4.700kw/hora", afirma Rodrigues, salientando que os intervalos que constam do manual ainda s ã o muito grandes, o que dificulta o caminho das empresas rumo à produ çã o limpa.