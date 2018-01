Indonésia perde 15% de matas em dez anos A Indonésia perdeu 15 milhões de hectares de florestas entre 2000 e 2009, o equivalente a 15% de seu território. Os dados fazem parte de um estudo divulgado ontem pela organização ambientalista Forest Watch Indonesia (FWI). "É o desmatamento tropical mais rápido do mundo", afirma o diretor do FWI, Wirendro Sumargo. Segundo o relatório, a grande perda de florestas é causada por plantios de palma, mineração e madeireiras. / ANDREA VIALLI, com EFE