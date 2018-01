Índios receberão cartilha sobre clima Foi publicada uma cartilha sobre mudanças climáticas produzida por 29 alunos do Centro Amazônico de Formação Indígena (Cafi). Seu objetivo é garantir a participação qualificada das comunidades indígenas no debate sobre clima. Ela tenta traduzir a complexidade do tema para os índios e circulará pelas aldeias. O trabalho é resultado de um curso oferecido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) em parceria com o Cafi. / AFRA BALAZINA, ANDREA VIALLI e REJANE LIMA