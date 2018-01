Índia pode aceitar cortes obrigatórios nas emissões de CO2 A Índia pode acabar se comprometendo com metas obrigatórias de redução nas suas emissões de gases do efeito estufa, disse o ministro de Meio Ambiente do país, Jairam Ramesh, em declarações difundidas nesta sexta-feira e que podem dar impulso às complicadas negociações da conferência de Cancún.