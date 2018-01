Incêndios no Colorado forçam moradores a deixar 900 casas

O incêndio, que também obrigou o fechamento de algumas estradas na região, pode ter sido provocado por brasas que sobraram de uma operação de queima controlada na semana passada para limpar a vegetação ressequida que as autoridades queriam remover por ser um potencial combustível de incêndios.

Desde o anoitecer, o fogo atingiu 1.200 hectares de pastagens e árvores, enquanto queimava fora de controle a 32 quilômetros da fronteira oeste de Denver, cidade mais populosa do Colorado, disse o porta-voz do gabinete do xerife do condado de Jefferson, Mark Techmeyer.

"Hoje à noite (segunda-feira), os bombeiros estão em uma postura defensiva, tentando proteger as estruturas", contou à Reuters.

Ele disse que um número indeterminado de casas haviam sido perdidas para o fogo, mas não havia expectativa de se conhecer o número exato de perdas até o amanhecer. Também não foram registrados feridos.

Bombeiros de 30 empresas e diferentes agências foram mobilizados para combater o incêndio, de acordo com as autoridades do Condado de Jefferson.

Colunas de uma espessa fumaça sobrevoaram subúrbios ao sul de Denver e eram visíveis em toda a área metropolitana durante o dia.

A baixa umidade, ventos de 64 a 80 quilômetros por hora e a falta de neve durante o mês passado colocaram a maior parte do leste do Colorado sob alerta para alta ameaça de incêndio na segunda-feira, afirmou o Serviço Nacional Meteorológico.

Os ventos fortes também provocaram atrasos nos voos no Aeroporto Internacional de Denver.