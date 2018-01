Incêndio consome 5 hectares de reserva indígena na Bahia

Um incêndio consumiu nesta segunda-feira, dia 5, pouco mais de 5 hectares de mata atlântica da reserva Jaqueira, onde vivem 32 famílias de índios Pataxós. A reserva, que possui 837 hectares, fica a 30 quilômetros de Porto Seguro (a 709 km de Salvador). O fogo começou por volta das 13h e apesar de ter sido debelado em cerca de três horas, atrapalhou o trânsito na BR-367, que liga Porto Seguro a Santa Cruz Cabrália e ao Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Uma chuva que caiu na região contribuiu para apagar as chamas, segundo o Corpo de Bombeiros local. A causa mais provável para o incêndio na reserva é a incidência de raios na região. O Corpo de Bombeiros alerta os banhistas para tomar cuidado em caso de chuva, pois os raios e trovões nessa época do ano são constantes. É recomendável não ficar perto de árvores, nem no mar quando estiver chovendo.