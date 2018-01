Impasse sobre Kyoto continua barrando acordo da ONU, diz Índia Um impasse sobre o futuro do Protocolo de Kyoto ainda dificulta as negociações por um acordo para desacelerar o aquecimento global, disse nesta quinta-feira o ministro do Meio Ambiente da Índia, no penúltimo dia da cúpula da ONU para o clima em Cancún.