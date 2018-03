Impasse em acordo do clima divide países ricos Os impasses entre as nações ricas tornaram-se públicos ontem, no terceiro dia da 15ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-15), em Copenhague. A União Europeia (UE) condicionou a sua presença no acordo que deve entrar em vigor após 2013 à entrada dos Estados Unidos, do Japão e de outros países industrializados.