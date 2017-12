Impasse é o mesmo da negociação internacional A divergência observada no governo brasileiro é a mesma das negociações internacionais. Os países industrializados temem se comprometer com metas fortes de redução das emissões de gases que provocam o aquecimento global pois não querem ter perdas econômicas. A população teme que haja diminuição do emprego e os EUA, principalmente, tentam colocar como condição para um acordo global que os países em desenvolvimento - China, Índia e Brasil - reduzam a taxa de crescimento de suas emissões.