Imóveis são desapropriados no Parque do Itatiaia, no Rio Depois de 50 anos, o Parque Nacional do Itatiaia (RJ) – o mais antigo parque federal do Brasil – retomou seu processo de regularização fundiária. Ontem, foram assinadas as desapropriações de dois imóveis – um no valor de R$ 200,8 mil e outro de R$ 131,2 mil. Os recursos vieram do Orçamento Geral da União. Existem 80 terrenos particulares com casas dentro do parque (além de terrenos sem construções e cinco hotéis), o que não é permitido.