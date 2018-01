Imagens da Nasa mostram temporais e enchentes vistos do espaço

Fotografias aéreas feitas pelos satélites da Nasa, a agência espacial americana, mostram os recentes fenômenos naturais que provocaram tempestades de neve, fortes chuvas e enchentes nos últimos dois meses em todo o mundo. As fotos mostram o Brasil, a Austrália e os Estados Unidos.

Nelas, é possível ver a massa de ar frio cobrindo o Sudeste brasileiro entre os dias 9 e 12 de janeiro, quando chuvas atingiram a região, provocando deslizamentos de terra e causando centenas de mortes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Imagens da Austrália mostram a cidade de Rockhampton, no estado de Queensland, parcialmente coberta pela cheia do rio Fitzroy. É possível perceber o aumento do volume dos rios da região entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011.

Também foram registradas as fortes tempestades de neve que atingiram a costa leste dos Estados Unidos no final de dezembro. A neve chegou a 80 centímetros de altura, e os ventos de 130 quilômetros por hora provocaram caos nos Estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, and Massachusetts.

As fotos foram feitas pelo ALI (Advanced Land Imager), um instrumento colocado no satélite Earth Observing -1, e pelo MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), presente em outros dois satélites que orbitam a Terra - o Aqua e o Terra.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.