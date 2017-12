Imagem divulgada pela Nasa mostra concentração de algas na costa do Rio

Um satélite da Nasa fotografou em janeiro deste ano imagens da costa do Rio de Janeiro que mostram a concentração de algas marítimas. As manchas escuras ocupam 800 quilômetros da costa.

De acordo com informações da Nasa, biólogos identificaram a alga como uma Myrionecta rubra (conhecida como Mesodinium rubrum), um protista autótrofo - que produz o próprio alimento - e não é tóxico.

Vistas de perto, as algas têm cor vermelho escuro, mas aparecem quase pretas na imagem de satélite por causa da forma como o oceano espalha e absorve a luz solar.

Espuma. No dia 20 de janeiro os cariocas se surpreenderam com uma onda de espuma branca que tomou conta da orla da praia. As espumas desencorajaram alguns banhistas a entrarem no mar.

Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) esclareceu que a espuma não é tóxica e não oferece riscos. O fenômeno natural "é decorrente da decomposição de algas e microorganismos, associado ao mar mais agitado, e não necessariamente indicativo de que as praias estejam impróprias para o banho", diz o texto