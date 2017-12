Imagem de pelicanos cobertos de óleo vence competição internacional de foto

A imagem de oito pelicanos cobertos de petróleo foi a vencedora do prestigioso concurso internacional de fotografias de vida selvagem, Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year 2011.

A fotografia do espanhol Daniel Beltrá foi tirada após o vazamento de petróleo no Golfo do México, em 2010.

Na categoria jovem, o grande vencedor foi o polonês Mateusz Piesiak, da categoria 11 a 14 anos de idade, com a imagem de dois pássaros brigando por um pedaço de comida.

A competição do Museu da História Natural de Londres e da revista BBC Wildlife, que ocorre pelo 47º ano consecutivo, recebeu mais de 40 mil inscrições de fotógrafos do mundo inteiro, entre amadores e profissionais.

Mais de cem das melhores imagens recebidas pelo concurso em suas 17 categorias farão parte de uma exposição no Museu de História Natural de Londres, entre os dias 21 de outubro de 2011 e 11 de março de 2012, antes de embarcarem em um roteiro pela Grã-Bretanha e outros países.

