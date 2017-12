Ilha do Pacífico pode sumir com aumento do nível do mar Ilha paradisíaca do Oceano Pacífico, Kiribati começou a acumular reservas internacionais. O objetivo não é conter ataques especulativos nem pagar a dívida externa. Segundo seu presidente, Anote Tong, o dinheiro servirá para comprar terras no exterior para os 100 mil habitantes de Kiribati caso a elevação do nível do mar ameace o país.