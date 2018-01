Igreja não deve temer mudança, diz papa

Franscisco, que já disse querer uma Igreja mais misericordiosa e menos rígida, fez seus comentários em um sermão para cerca de 70 mil pessoas na Praça de São Pedro, no cerimonial de encerramento do encontro de duas semanas, conhecido como sínodo.

As sessões do encontro terminaram na noite de sábado com um documento final que reverteu a aceitação histórica dos gays pela Igreja, um resultado que alguns progressistas vêem como um retrocesso para o papa Francisco.

Na missa, ele beatificou o Papa Paulo VI, que morreu em 1978. Com a beatificação, o pontífice mais conhecido pela conclusão das reformas do II Concílio do Vaticano e que consagrou a proibição da Igreja sobre a contracepção, ficou mais próximo da santificação.

Depois que um esboço do documento final do sínodo foi lançado na segunda-feira, os bispos conservadores prometeram alterar os termos sobre homossexuais, coabitação e novo casamento, dizendo que iriam criar confusão entre os fiéis e que ameaçavam prejudicar a família tradicional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O papa Francisco dedicou a maior parte de seu sermão ao sínodo, que abordou temas como o homossexualismo, divórcio, novo casamento e casais do mesmo sexo, antes de um encontro definitivo em outubro, depois de discussões no nível local ao redor do mundo.

"Deus não teme coisas novas. É por isso que ele está continuamente nos surpreendendo, abrindo nossos corações e nos guiando em caminhos inesperados", disse o papa em seu sermão.

(Reportagem de Philip Pullela)