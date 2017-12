Ibama multa em R$ 3 milhões siderúrgicas e carvoarias no MA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou em mais de R$ 3 milhões siderúrgicas, carvoarias, associações e pequenos produtores rurais assentados no Estado do Maranhão por desrespeito à legislação ambiental. Em dois meses da Operação Olho Vivo II, os fiscais aplicaram 81 autos de infração, embargaram uma área de 3.253 hectares e destruíram 343 fornos. Veja Também: Ibama multa 60 siderúrgicas em R$ 414 milhões Ações diárias que salvam o planeta Acompanhe a trajetória do desmatamento na Amazônia; abril teve mais desmate Leia a edição online da Revista da Amazônia Fórum: é possível salvar a floresta amazônica? De acordo com o balanço do Ibama, as multas por desmatamento ilegal somaram R$ 1,7 milhões. Os outros R$ cerca de 1,3 milhão correspondem a irregularidades em atividades de produção de carvão, transporte e depósito de produtos florestais. A operação Olho Vivo II integra o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAM).