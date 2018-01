Ibama multa Chevron em mais R$ 10 mi por falhas em plano de emergência

RIO - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou nesta sexta, 23, em R$10 milhões a empresa petrolífera Chevron, que opera o Campo de Frade, na Bacia de Campos, por descumprimento de condições previstas na licença ambiental.

A análise feita pelo Ibama mostrou falhas no cumprimento do Plano de Emergência Individual (PEI) aprovado no licenciamento ambiental da atividade de exploração e extração de petróleo. Entre as falhas observadas estão a ausência de equipamentos nas embarcações de emergência e a demora no atendimento inicial ao vazamento.

Foi a segunda multa que o Ibama aplicou à empresa por causa do vazamento de óleo descoberto em 8 de novembro. A primeira multa, de R$ 50 milhões, foi emitida em 21 de novembro em função do lançamento de petróleo no mar.