Ibama autua siderúrgicas por comprar carvão ilegal no PA

Com a autuação, as empresas ficam impedidas de emitir novas Guias Florestais (GF), o documento que acompanha todo produto da flora nativa no Pará. Até a suspensão do bloqueio pelo Ibama, as indústrias não podem comprar carvão. A Cosipar, com capacidade instalada de um milhão de toneladas ano, é a maior siderúrgica do Estado.

O esquema de venda de crédito às siderúrgicas foi descoberto por meio de auditoria no Sisflora. O sistema é gerido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Uma única empresa, a LA Baseggio, criada há três meses no Sisflora, chamou a atenção dos fiscais do Ibama por ter comercializado 9 mil metros cúbicos, entre madeira e carvão, com 39 companhias neste curto período.

A multa para cada siderúrgica pode chegar a R$ 1 milhão, por apresentar informação enganosa aos sistemas oficias de controle ambiental, além de mais R$ 300 por cada m³ de carvão adquirido sem licença válida. As empresas têm 20 dias para recorrer.