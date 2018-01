Hungria pede ajuda técnica à UE para combater efeitos de vazamento tóxico

BRUXELAS - A Hungria ativou o mecanismo europeu de proteção civil e pediu ajuda técnica para enfrentar o vazamento da "lama vermelha" causada pela ruptura de uma represa de substâncias tóxicas de uma fabrica de alumínio, que já chegaram ao rio Danúbio.

O país recorreu à União Europeia (UE) para solicitar "assistência internacional urgente" ontem à noite, informou a Comissão Europeia - órgão executivo da UE - em comunicado.

As autoridades húngaras identificaram uma necessidade imediata de três ou cinco especialistas com experiência em gestão de vazamentos tóxicos, limpeza e redução do impacto ambiental.

O Centro de Controle e Informação (conhecido como MIC) esteve em estreito contato com as autoridades húngaras desde segunda-feira para monitorar a evolução da situação e ficar de prontidão para reagir com rapidez caso Budapeste solicitasse ajuda.

Após o pedido oficial de ajuda, o MIC se pôs em contato com os 31 países que participam deste mecanismo, indicou o comunicado da Comissão. O órgão espera agora receber ofertas de ajuda em breve.

"Desastres como este não se detêm nas fronteiras nacionais", afirmou a comissária de Ajuda Humanitária e Resposta às Crises da UE, Kristalina Georgieva, após receber o pedido da Hungria.