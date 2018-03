Hugo Chávez anuncia que irá com Evo Morales a Copenhague

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou neste domingo, 13, que irá à cúpula sobre mudança climática realizada em Copenhague junto com seu colega boliviano, Evo Morales, para falar "de uma só voz" em nome da Aliança Bolivariana para as Américas (Alba).

Em declarações à imprensa em Havana, Chávez disse que "já se aprovou" na reunião um documento para que os países do bloco regional falem "de uma só voz" na Dinamarca.

Acrescentou o presidente que só resta ultimar nas reuniões da segunda-feira alguns pontos pendentes deste texto, do qual não deu mais detalhes.

No entanto, os países da Aliança já apresentaram na quinta-feira passada em Copenhague sua posição, que defende a vigência do Protocolo de Kioto e pede o pagamento do que chamam "dívida climática histórica" aos países em desenvolvimento.

Ao instalar as reuniões da Alba, o presidente cubano, general Raúl Castro, disse da reunião de Copenhague que "se sabe que já não haverá acordo" e tudo terminará com um simples pronunciamento político.