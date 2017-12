Homem é detido entre a Suíça e a Alemanha com 164 tarântulas

A Alfândega de Lörrach, no sul da Alemanha, informou nesta segunda-feira, 16, que deteve um suíço que pretendia atravessar a fronteira com 164 tarântulas no porta-malas do carro.

O motorista chamou a atenção dos funcionários quando foi submetido a uma inspeção de rotina na passagem fronteiriça entre a Suíça e a Alemanha, na altura de Inzlingen.

Das 164 aranhas, 44 são de espécies protegidas, segundo a Convenção de Defesa de Espécies Animais.

Além disso, o suíço carregava no carro 45 potes cheios de baratas, que eram usadas para alimentar as tarântulas.

O homem, que não tinha licença para exportação, tinha a intenção de vender o exemplares numa feira de animais exóticos.

As aranhas foram apreendidas e o homem foi detido.

Há dois anos, o mesmo suíço foi pego na fronteira com 945 tarântulas.