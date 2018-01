Homem come aranhas venenosas vivas

O indiano Raju Handique ficou famoso no distrito de Assam, no nordeste do país, por comer aranhas venenosas vivas. Em um só dia, ele consegue comer cem aranhas.

Agora, o homem de 30 anos está treinando para estabelecer um recorde mundial: ele quer comer mil aranhas venenosas em um dia. A ideia de comer os bichos surgiu quando ele estava na escola.

"Um dia eu fui picado por uma aranha e a comi só de raiva. Para minha surpresa, nada aconteceu comigo. Desde então eu comecei a comer aranhas. De uma aranha e cheguei a comer oito, depois 35, depois 65. Hoje eu consigo comer cem e estou me preparando para comer mil em um dia!", diz Handique.

O indiano procura as aranhas em sua própria casa, quintal e em árvores. Segundo ele, a maioria delas é suculenta, mas algumas são amargas, outras doces e outras têm gosto de leite.

Atualmente, ele faz sua refeição especial em público e recebe doações em dinheiro dos curiosos que assistem ao incomum banquete.

