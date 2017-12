Hollande vê muitos obstáculos para acordo do clima no final do ano O presidente francês, François Hollande, disse nesta segunda-feira, 20, que há muitos obstáculos para se chegar a um acordo mediado pela ONU para combater as mudanças climáticas em uma cúpula em Paris em dezembro, mencionando preocupações a respeito da estratégia de grandes nações emergentes, como a Índia.