Holanda recorre à ONU contra prisão de ativistas A prisão dos ativistas do Greenpeace está provocando um entrave da Rússia também com a Holanda. O navio Artic Sunrise navega com bandeira holandesa e, portanto, responde às leis daquele país. No começo da semana, o governo holandês entrou com um pedido de criação de um "painel de arbitragem" na ONU, o que foi aceito pela Rússia. Essa instância deverá contar com especialistas em direito marítimo internacional que darão um parecer sobre a ação dos ativistas e se eles cometeram crime ou não.