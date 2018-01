Hipopótamo Teteia morre no Zoológico de São Paulo

Teteia, o hipopótamo fêmea do Zoológico de São Paulo, morreu na manhã de hoje com 53 anos de idade, dos quais 48 foram passados no local. Ela chegou a São Paulo em 1964, vinda de Córdoba, na Argentina.

Teteia passou cinco semanas com um quadro clínico grave, piorado pela idade, mas a equipe do zoológico não conseguiu reverter a situação. Na última segunda-feira, 1º, foram realizados diversos exames que constataram o estado de debilidade do hipopótamo.

Ela deixa dez filhotes, inclusive um casal de gêmeos, que estão espalhados pelo Brasil. Sua filha caçula, Sininho, dividia a morada com ela e permanecerá recebendo visitas, principalmente nos passeios noturnos, quando sua mãe costumava receber muita atenção.