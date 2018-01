Hipopótamo morre após ficar preso em piscina na África do Sul

Um hipopótamo que caiu em uma piscina em um hotel-fazenda no norte da África do Sul morreu após 4 dias preso no local.

De acordo com relatos de testemunhas, o animal morreu antes de ser sedado para ser removido da piscina.

Equipes de resgate começaram a drenar a água para que o hipopótamo fosse retirado por um guindaste. E molharam o animal para evitar a desidratação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O gerente da fazenda disse à BBC que o animal ficou estressado quando a piscina começou a ser esvaziada.

O hipopótamo, de quatro anos de idade, foi expulso de seu rebanho por machos dominantes e entrou na piscina de 2 metros de profundidade, mas sem escadas pelas quais pudesse sair.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.